Українська байдарка-четвірка на чемпіонаті, фото: Миколаївська ОВА

Спортсмен з Миколаєва завоював срібну нагороду на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное.

З 17 по 21 липня у болгарському місті Пловдив проходить чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23-х років, повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що у третій день змагань миколаївський веслувальник Давид Лупін виборов срібну нагороду серед юніорів.

Українська байдарка-четвірка (Давид Лупін, Лука Попелюк, Максим Пятковський, Данііл Думанський) у фінальному заїзді на дистанції 500 метрів з результатом 1,23:048 посіла друге місце серед юніорів.

Нагадаємо, що спортсмен з Миколаєва Максим Мірза став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юніорів зі стрибків у воду з 1-метрового трампліна серед вікової групи А.