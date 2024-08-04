Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.
Повний перелік її нагород опублікували в Національному олімпійському комітеті України, пишуть «НикВести».
Загалом за свою кар'єру Ольга Харлан виборола шість олімпійських медалей:
Таким чином за кількістю олімпійських медалей Ольга Харлан стала новою українською рекордсменкою. До цього національний рекорд належав українській плавчині Яні Клочковій, яка виборола чотири золоті та одну срібну медалі.
Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.
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Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.
Повний перелік її нагород опублікували в Національному олімпійському комітеті України, пишуть «НикВести».
Загалом за свою кар'єру Ольга Харлан виборола шість олімпійських медалей:
Таким чином за кількістю олімпійських медалей Ольга Харлан стала новою українською рекордсменкою. До цього національний рекорд належав українській плавчині Яні Клочковій, яка виборола чотири золоті та одну срібну медалі.
Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.