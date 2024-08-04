Фото: Національний олімпійський комітет України / Віталій Клюєв

Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.

Повний перелік її нагород опублікували в Національному олімпійському комітеті України, пишуть «НикВести».

Загалом за свою кар'єру Ольга Харлан виборола шість олімпійських медалей:

«золото» – командний турнір (Пекін-2008), з Ольгою Жовнір, Галиною Пундик і Оленою Хомровою; командний турнір (Париж-2024), з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою;

– командний турнір (Пекін-2008), з Ольгою Жовнір, Галиною Пундик і Оленою Хомровою; командний турнір (Париж-2024), з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою; «срібло» – командний турнір (Ріо-2016), з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Оленою Вороніною;

– командний турнір (Ріо-2016), з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Оленою Вороніною; «бронза» — особистий турнір (Лондон-2012, Ріо-2016, Париж-2024).

Таким чином за кількістю олімпійських медалей Ольга Харлан стала новою українською рекордсменкою. До цього національний рекорд належав українській плавчині Яні Клочковій, яка виборола чотири золоті та одну срібну медалі.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.