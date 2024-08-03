У восьмий день змагань Олімпіади в Парижі спортсмени претендуватимуть на нагороди більш ніж у двох десятках дисциплін. Українці змагатимуться за медалі у легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.
Перелік опублікували на офіційному сайті змагань.
Так, 11 українських спортсменів змагатимуться у 7 видах спорту.
Цього дня на Олімпіаді розіграють 27 комплектів медалей з 13 видів.
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У восьмий день змагань Олімпіади в Парижі спортсмени претендуватимуть на нагороди більш ніж у двох десятках дисциплін. Українці змагатимуться за медалі у легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.
Перелік опублікували на офіційному сайті змагань.
Так, 11 українських спортсменів змагатимуться у 7 видах спорту.
Цього дня на Олімпіаді розіграють 27 комплектів медалей з 13 видів.
Нагадаємо, як миколаївські спортсмени Коновалов та Колодій стали сьомими у синхронних стрибках на Олімпіаді-2024.