Олімпійські ігри у Парижі, фото: olimpics

Олімпійські ігри у Парижі, фото: olimpics

У восьмий день змагань Олімпіади в Парижі спортсмени претендуватимуть на нагороди більш ніж у двох десятках дисциплін. Українці змагатимуться за медалі у легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.

Перелік опублікували на офіційному сайті змагань.

Так, 11 українських спортсменів змагатимуться у 7 видах спорту.

10:00. Стендова стрілянина, жінки. Кваліфікація. Ірина Маловичко.

12:00. Велоспорт, чоловіки. Шосе. Сергій Будяк.

12:30. Плавання, чоловіків. Вільним стилем на 1500 м. Попередній заплив. Михайло Романчук.

14.00. Фехтування, жінки. Командні змагання, шабля. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.

16:30. Спортивна гімнастика, чоловіків. Вільні вправи. Фінал. Ілля Ковтун.

16:30. Веслувальний слалом, жінка. Каяк-крос. Перший раунд. Вікторія Вус.

18:16. Спортивна гімнастика, чоловіків. Вправи на коні. Фінал. Олег Верняєв.

21:20. Легка атлетика, жінка. Потрійний стрибок. Фінал. Марина Бех-Романчук.

12:30. Плавання, чоловіків. Вільним стилем на 1500 м. Попередній заплив. Михайло Романчук.

14.00. Фехтування, жінки. Командні змагання, шабля. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.

16:30. Спортивна гімнастика, чоловіків. Вільні вправи. Фінал. Ілля Ковтун.

16:30. Веслувальний слалом, жінка. Каяк-крос. Перший раунд. Вікторія Вус.

18:16. Спортивна гімнастика, чоловіків. Вправи на коні. Фінал. Олег Верняєв.

21:20. Легка атлетика, жінка. Потрійний стрибок. Фінал. Марина Бех-Романчук.

Цього дня на Олімпіаді розіграють 27 комплектів медалей з 13 видів.

Нагадаємо, як миколаївські спортсмени Коновалов та Колодій стали сьомими у синхронних стрибках на Олімпіаді-2024.