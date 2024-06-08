Миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк, фото з відкритих джерег

Аліна Полозюк із Миколаєва увійшла в рейтинг найтитулованіших українських фехтувальників на чемпіонатах Європи серед молоді.

Рейтинг опублікувала Федерація фехтування України.

Після змагань у турецькій Анталії відбулися суттєві зміни у таблиці «Найтитулованіших українських фехтувальників на чемпіонатах Європи серед молоді U-23».

Очолила рейтинг Емілі Конрад. 16-річна шпажистка, додавши до торішнього особистого золота нагороду найвищого ґатунку в команді, стала першою дворазовою чемпіонкою Європи U-23 в історії України.

Рейтинг ФФУ

Беззаперечним лідером за кількістю нагород залишається шпажист Анатолій Герей. Але ближче до нього підібралися рапіристки Ольга Сопіт і Дарія Миронюк, які тепер ділять у таблиці третє місце.

До когорти українських спортсменів, за кількістю нагород увійшла і Аліна Полозюк із Миколаєва. Нагадаємо, що миколаївська рапіристка в складі збірної України здобула срібну медаль чемпіонату Європи серед молоді U-23.

Раніше повідомлялося, що миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.