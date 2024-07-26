Спортсмени з Миколаївської області, які змагатимуться на Літніх Олімпійських Іграх-2024 у Франції

Сьогодні, 26 липня, у Парижі відкриваються XXXIII літні Олімпійські ігри, які триватимуть 16 днів. Україну представлятимуть 140 спортсменів у 26 видах спорту. Двоє з них офіційно представлять на змаганнях Миколаївську область, але семеро спортсменів, які вибороли ліцензії, народились або довгий час жили та виступали за Миколаїв, а отже повʼязані з регіоном.

«НикВести» розповідають, хто з учасників боротиметься за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч.

Церемонію відкриття Олімпіади заплановано на березі річки Сени о 20:30 за київським часом. Її транслюватимуть телеканали «Перший» та «Суспільне Спорт».

А от самі змагання розпочнуться із завтрашнього дня, 27 липня. Миколаївці змагатимуться у чотирьох видах спорту: стрибки у воду — Данило Коновалов, Олексій Середа, Ксенія Байло, Олег Колодій; фехтування — Ольга Харлан; художня гімнастика — Валерія Перемета; греко-римська боротьба — Парвіз Насібов.

Олексій Середа: стрибки у воду

18-річний миколаївець Олексій Середа визнаний найкращим стрибуном у воду 2023 року за версією European Aquatics. На чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту здобув історичну «бронзу» (10 метрів).

Олексій Середа, стрибун у воду

На Олімпіаду спортсмен здобув дві ліцензії та виступить в особистих змаганнях та синхроні з 10 метрів.

Данило Коновалов: стрибки у воду

21-річний стрибун у воду представляє Миколаївську область. Це перша Олімпіада в житті спортсмена. Торік дворазовий чемпіон Європи посів 1 місце у номінації «Кращий спортсмен» з олімпійських видів спорту.

Данило Коновалов, стрибун у воду

В 2024 році із сумою 349.55 бали він посів 8 місце на чемпіонаті світу у стрибках з 1-метрового трампліну.

Олег Колодій: стрибки у воду

31-річний Олег Колодій на Олімпіаді представлятиме Луганську область. Однак спортсмен народився у Миколаєві, де зокрема і здобув спортивну освіту, навчаючись в Миколаївському Національному університеті імені Василя Сухомлинського.

Олег Колодій, стрибун у воду

В травні цього року Олег Колодій у парі з Данилом Коноваловим вибороли «золото» у синхронних стрибках серед чоловіків.

Ксенія Байло: стрибки у воду

19-річна Ксенія Байло народилась та почала спортивну карʼєру у Миколаєві. Пізніше переїхала до Києва. Спортсменка увійшла до збірної України в 2020 році.

Ксенія Байло, стрибунка у воду

В 2021 році дівчині присвоїли звання майстра спорту після Чемпіонату Європи в Будапешті, де вона разом з Олексієм Середою у фіналі змагання здобули перемогу, їх стрибок з 10-метрової вишки в міксті отримав найвищий результат.

Ольга Харлан: фехтування

Володарка понад сотень медалей і одна з найбільш титулованих спортсменок України Ольга Харлан, яка народилась і розпочала карʼєру в Миколаєві.

Цьогоріч Міжнародний олімпійський комітет надіслав спортсменці окреме запрошення на участь в Олімпіаді-2024. Це сталось після того, як Ольгу Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу-2024 в Мілані, коли вона відмовилась тиснути руку росіянці Анні Смирновій.

Ольга Харлан, шаблістка, фото: НОК

Для Ольги Харлан це вже пʼята Олімпіада поспіль. На перших трьох миколаївська шаблістка здобула чотири медалі: «золото» та «срібло» (в командному турнірі) та дві «бронзи» (в особистому).

Валерія Перемета: художня гімнастика

16-річна гімнастка представлятиме на цьогорічних Іграх Миколаїв. Валерія — вихованка комплексної дитячо-юнацької школи «Перемога», є бронзовою призеркою у складі збірної України.

Валерія Перемета на змаганнях у Румунії

Парвіз Насібов: греко-римська боротьба

Родом спортсмен з Азербайджану та представлятиме цьогоріч місто Запоріжжя. Проте тривалий час Парвіз Насібов жив та тренувався у Миколаєві. У складі української збірної з греко-римської боротьби, він виступатиме у ваговій категорії 67 кг. Це друга для спортсмена Олімпіада.

Парвіз Насібов у Миколаєві, 2021 рік, фото: НикВести

В 2021 році, коли він взяв «срібло» на Іграх, Парвіз подякував Миколаївській області, де він починав свій спортивний шлях.