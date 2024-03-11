Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі у заключний день змагань Grand Prix. Фото: IJF

Українські дзюдоїстки вибороли дві медалі у кінцевий день змагань Grand Prix у Лінці (Австрія).

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Обидві нагороди — у ваговій категорії до 78 кг.

Юлія Курченко стала срібною призеркою, поступившись у фіналі Анні Монта Олек з Німеччини.

Єлизавета Литвиненко здобула «бронзу». Спортсменка здолала у сутичці за цю медаль Вікі Версхаре з Бельгії.

«У скарбничці збірної України з дзюдо 4 медалі австрійського Гран-прі-2024. Бронзовими призерами напередодні стали Дільшот Халматов (до 60 кг) та Богдан Ядов (до 66 кг)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.