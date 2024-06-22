Жіноча збірна. Фото з відкритих джерел.

Жіноча збірна України з фехтування поступилася Франції у фіналі командних змагань у шаблі на чемпіонаті Європи і зайняла друге місце.

Про це повідомляє «Українська правда».

Поєдинок завершився з рахунком 44:45.

Зазначимо, що українська команда, в складі якої виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, була попереду 44:42. Пізніше Харлан не змогла дотинути свою суперницю та пропустила 3 уколи поспіль.

В 1/2 фіналу Україна здолала Угорщину та вперше з 2018 року вийшла до фіналу командних змагань у шаблі на Чемпіонаті Європи. Також це перша нагорода в цьому виді змагань з того часу.

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