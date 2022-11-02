Датские компании помогают Николаевщине возобновлять работу предприятий, пострадавших в результате обстрелов. В частности, объекты инфраструктуры, водо- и теплоснабжения региона.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

В рамках сотрудничества с июля 2022 датские компании Aarsleff и Grundfos, а также Датское государственно-частное партнерство передали Николаевщине 16 насосов и другое оборудование, необходимое для восстановления критической инфраструктуры водоснабжения в регионе.

— В ближайшее время датские партнеры планируют в частности передать еще 13 насосов и 25 систем обратного осмоса, — говорится в сообщении.

По информации министерства, за счет средств на экстренное восстановление в условиях войны, от датских партнеров в Николаев поступила партия строительных материалов, которые сейчас нуждаются в городе для ликвидации последствий российских обстрелов в условиях подготовки к отопительному периоду. Это ОSB-плиты, гвозди, электрические циркулярные пилы, перфораторы и другие материалы для ремонта аварийных систем отопления и водоснабжения.

Напомним, что Дания предоставила Николаеву материалы по ликвидации последствий обстрелов. А также три мобильных котельных.

Также сообщалось, что украинские военные будут проходить обучение по использованию западных систем на территории Королевства Дания.