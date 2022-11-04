Трубы из системы водоснабжения в Николаеве, фото Николаевводоканала

С начала года коммунальное предприятие «Николаевводоканал» потратило более 9 миллионов гривен на новые материалы, чтобы обеспечить николаевцев водой.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

« Около полугода николаевцы централизованно получают не пригодную для употребления воду. Эта жидкость доставляет много хлопот как горожанам, так и поставщику. Соленая и жесткая она быстро разрушает все сети. Однако, к сожалению, пока лучшего варианта нет. Поэтому приходится снабжать город водой из Бугского лимана», - говорится в сообщении.

В текущем году бригады установили новые трубы на общую сумму 1,6 миллиона гривен.

«Сумма небольшая, но гораздо больше стоят дополнительные материалы, которые крайне важны в работе. Это так называемые муфты, задвижки, пожарные гидранты, углы, краны и т.д. В общей сложности израсходовано более 9 миллионов гривен на новые материалы, которые уже пролегают под землей. Подать в дома, даже такую воду, работники «Николаевводоканал» тратят еще больше на ее очистку и обеззараживание, а затем на ликвидацию последствий», - говорится в сообщении.

По словам генерального директора городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» Бориса Дуденко, коммунальщики заранее знали, что будет такой вызов.

Количество аварий увеличилось в пять раз, что требует еще больше ресурсов как физических, так и финансовых.

КП «Николаевводоканал» обратилось к горожанам с просьбой своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги.