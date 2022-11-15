Акционерное общество «Укрпочта» во вторник, 15 ноября, открывает в освобожденном от россиян Херсоне первые два отделения и начинает выплаты пенсий.
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
— Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам, отметил он.
Игорь Смилянский подписал приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября 2022 года.
— Сегодня еще немного побуду директором Херсонской дирекции, а завтра передам все полномочия, потому что день будет особенно насыщенным. Не переключайтесь и до встречи в Херсоне!, - добавил он.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на деоккупированной Херсонской области начнут выдавать пенсии и социальные выплаты уже на этой неделе. Также будут эвакуировать желающих.
Также сообщалось, что «Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого требуется разрешение военных с учетом ситуации безопасности.
Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мер по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в уволенном Херсоне.
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Акционерное общество «Укрпочта» во вторник, 15 ноября, открывает в освобожденном от россиян Херсоне первые два отделения и начинает выплаты пенсий.
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
— Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам, отметил он.
Игорь Смилянский подписал приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября 2022 года.
— Сегодня еще немного побуду директором Херсонской дирекции, а завтра передам все полномочия, потому что день будет особенно насыщенным. Не переключайтесь и до встречи в Херсоне!, - добавил он.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на деоккупированной Херсонской области начнут выдавать пенсии и социальные выплаты уже на этой неделе. Также будут эвакуировать желающих.
Также сообщалось, что «Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого требуется разрешение военных с учетом ситуации безопасности.
Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мер по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в уволенном Херсоне.