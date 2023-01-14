Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% с 4 тысяч 294 до 5699 гривен. Во главу угла по стоимости аренды вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 тысяч 977 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, собранные РБК-Украиной.

По данным статистического ведомства, на второе место вышла Закарпатская область, где стоимость аренды выросла почти вдвое до 8706 гривен.

В Киеве аренда подешевела на 10,3% до 7 тысяч 637 гривен. Город опустился на третье место по цене.

Стоимость аренды выросла в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время цены упали в Харьковской (на 30,9% до 3 430 гривен), в Одесской (на 9,5% до 4 тысяч 600 гривен) и Запорожской (на 2,2% до 2 тысяч 931 гривны) областях.

В Николаеве цены выросли, но незначительно - на 3,6%, а именно с 3 тысяч 256 гривен до 3 тысяч 373 гривен.

Напомним, из-за отключения электроэнергии в последние месяцы 2022 года сельхозпроизводители начали использовать генераторы. Это приведет к незначительному росту стоимости продуктов питания.