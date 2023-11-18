У Миколаєві через відсутність комплексних ремонтних робіт та зношеність мереж кількість поривів цього року збільшилась на 50 %.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ТЕЦ.

За даними ТЕЦ за останні 7-5 років відбулась значна зношеність мереж, в тому числі через солону воду, що призвело до збільшення кількості поривів теплових мереж на 50% у порівнянні з попередніми роками.

У цьому міжопалювальному сезоні було усунено 190 дефектів, порівняно з попередніми 110-130.

«Проте зношеність мереж та відсутність комплексних ремонтних робіт протягом 7-5 років дають про себе знати, спричиняючи проблеми подачі тепла. Цього міжопалювального сезону було усунено 190 поривів теплових мереж, що на 50 % більше ніж у попередніх роках, коли виникало лише 110-130 дефектів. Подача солоної води в теплові мережі в 2022 році теж внесло свої негативні впливи», – зазначили в ТЕЦ.

Наразі ТЕЦ станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Нагадаємо, що в вересні в миколаївській ТЕЦ повідомляли, що на 92% готова до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.