Від ₴50 тисяч на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів українців

Представники банків підписали меморандум про прозорість платіжних послуг. Фото: Економічна правда

У вівторок, 10 грудня, українські банки підписали меморандум про прозорості банківських платіжних послуг, який вводить нові ліміти на карткові перекази українців.

Як повідомляє РБК-Україна, документ підписали «Ощадбанк», «ОТП Банк», «ПриватБанк», «Правекс Банк», «ПУМБ», «Райффайзен Банк», «Універсал Банк», «Таскомбанк». Проте меморандум залишається відкритим для підписання всіма банками.

Для клієнтів «високого» ризику ліміт складатиме до 50 тисяч гривень на місяць. З 1 лютого для «середнього» та «низького» — до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня — до 100 тисяч гривень.

Також вводяться обмеження на кількість рахунків в одній валюті. Так, для клієнтів із непідтвердженими джерелами доходів їх може бути максимум три. Зазначається, що ліміти не стосуватимуться клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

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«Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих в одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, «Національний кешбек» та інші)», — йдеться у повідомленні.

Пізніше в етері телеканалу «Еспресо» президент Асоціації українських банків Андрій Дубас прокоментував посилення обмежень.

«Важливо, що ліміти не стосуються оплати комунальних послуг, покупок у магазинах чи інтернеті, а також волонтерської діяльності. Всі волонтерські фонди та волонтери, які збирають кошти на банки, не підпадають під ці обмеження. Ми живемо в умовах війни і ніхто не зацікавлений обмежувати унікальну особливість українського виживання. Тому волонтери жодним чином не підпадають під ці обмеження», — повідомив він.

Дубас запевнив, що звичайні користувачі не відчують жодних змін.

«Людина, яка отримує заробітну плату на свою картку, може витрачати ці кошти на свій розсуд. Наприклад, частину коштів людина використовує для оплати комунальних послуг, частину — для покупок у магазинах чи кафе, а частину — для переказів своїм близьким. Ліміт на перекази становить 100 або 150 тисяч гривень на місяць. Ми підрахували, що це покриває приблизно 90-95% потреб звичайних користувачів банківських послуг», — пояснив він.

За словами президент Асоціації українських банків, обмеження спрямовані проти «дроп-схем».

«Є близько 5% користувачів, проти яких ми консолідуємося. В Україні існує явище, відоме як «дроп-схеми» або «мули». Люди відкривають картки в банках України і за винагороду передають їх третім особам, які використовують ці картки для тисячі, а інколи навіть десятки тисяч операцій. Ці схеми дозволяють уникати сплати податків та використовувати нелегальні віртуальні активи. Коли ми почали співпрацювати з правоохоронними органами, виявилося, що ці схеми використовуються представниками РФ для здійснення коригування вогню, підпалів автівок військовим та інших злочинних дій», — підсумував він.

Андрій Дубас зазначив, що головна мета, аби до угоди приєдналися всі український банк та небанківські фінансові надавачі платіжних послуг.

Нагадаємо, що за 1 квартал 2024 року середня сума однієї транзакції в торговельних мережах серед українців склала 327 гривень, тоді як торік цей показник становив 344 гривні.