З початку року мешканці Миколаївщини сплатили понад ₴844 млн податків

Податки. Фото: Pixabay

Платники податків Миколаївщини за перший місяць нового року сплатили до місцевих бюджетів 844,3 мільйони гривень податкових платежів.

Про це повідомили у Державній податковій службі Миколаївської області.

Там нагадали, що до місцевих податків належать: ПДФО, єдиний податок, податок на майно (який складається із плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, транспортного податку). До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

«У розрізі бюджетоформуючих податків надійшло: податку на доходи фізичних осіб — 510,6 мільйонів гривень, єдиного податку — 201,2 мільйонів гривень, земельного податку — 75,7 млн грн, податку на нерухоме майно — 29,2 мільйони гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також оновило порядок його заповнення та подання.