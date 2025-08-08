Ціни на соняшник та олію в Україні перевищують світові через низькі запаси

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищили світові через низькі запаси наприкінці 2024/25 року, але в новому сезоні експортний попит може знизитися.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Зазначається, що основна причина дефіциту полягає у меншому обсязі зібраного соняшника та переході більшості заводів на перероблювання сої та ріпаку. Передбачається, що посуха в Миколаївській і Дніпропетровській областях зменшить цьогорічний урожай соняшника на 1 мільйон тонн. Утім, загальний прогноз виробництва по країні стабільний і залишається на рівні 13,5-14 млн тонн.

На тлі цього внутрішні ціни на сиру соняшникову олію зросли до 1160–1200 доларів за тонну. Для порівняння експортні ціни — трохи нижчі: 1135–1145 доларів за тонну на серпень і 1100 — на вересень.

«За даними трейдерів, серпневі поставки української соняшникової олії до Індії котируються на рівні 1210–1220 $/тонн, до Китаю — 1150 $/тонн, а до ЄС — 1200–1220 $/тонн», — вказується в Електронній зерновій біржі України.

Водночас глобальний попит не зменшується. Зростання конкуренції з боку інших виробників вже відчутне, і в новому сезоні українським експортерам доведеться поборотися за ключові ринки. Очікується, що Молдова, Болгарія та Румунія збільшать виробництво соняшника порівняно з минулим роком.

Увага ринку наразі прикута і до прогнозів урожаю у Казахстані. Так країна вже суттєво збільшила площі під вирощування соняшника — з 1,28 до 1,77 мільйона гектарів. Завдяки дешевій логістиці Казахстан зможе майже повністю забезпечити потреби Китаю в соняшниковій олії. Країна також активно розширює виробництво ріпаку й льону.

Водночас очікується, що попит на українську олію серед країн ЄС зменшиться.

«У новому сезоні українські переробники конкуруватимуть з російськими за ринку Індії, оскільки в ЄС попит на українську олію знизиться завдяки нарощуванню власного виробництва соняшника та ріпаку», — йдеться у повідомленні.

Загалом, за прогнозом Oil World (Німеччина), світове виробництво соняшника у 2025/26 році виросте з 55,1 до 59,3 мільйона тонн порівняно з попереднім сезоном.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» вже розповідали, що через тривалу посуху, що триває вже другий рік, на Миколаївщині втратили майже 400 гектарів кукурудзи та половину урожаю соняшника.