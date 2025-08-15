Жителі Корабельного району отримали ₴48 млн компенсацій за пошкоджене житло
- Аліна Квітко
11:20, 15 серпня, 2025
Жителі Корабельного району Миколаєва отримали від держави 48 мільйонів 91 тисячу гривень компенсацій за пошкоджене житло.
Про це розповів голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».
Комісії опрацювали 982 звернення, провели обстеження кожного об’єкта та склали чек-листи з обсягами пошкоджень.
— На сьогодні відпрацьовано 982 звернення від мешканців району, власниками пошкодженого нерухомого майна, проведення комісійне обстеження кожного обʼєкта прораховано обсяги пошкоджень, складено чек-листи. За результатами робіт 658 сімей отримали компенсацію від держави на суму 48 мільйонів 391 тисячу гривень, — розповів Олександр Цуканов.
Обстріл Миколаєва 2 серпня
Росія завдала ракетного удару по Миколаєву 2 серпня о 22:01. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.
Внаслідок ракетного удару по Корабельному району Миколаєва постраждало 7 людей, знищено сім приватних будинків, ще 125 — пошкоджені.
Також через обстріл постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій».
Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині
Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».
Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».
Так, протягом 2023 року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.
Станом на травень 2025 року, миколаївці вже отримали понад 116 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене від обстрілів житло.
