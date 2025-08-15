Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Жителі Корабельного району отримали ₴48 млн компенсацій за пошкоджене житло

Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва 2 серпня, фото: Дмитро ШереметНаслідки ракетного обстрілу Миколаєва 2 серпня, фото: Дмитро Шеремет

Жителі Корабельного району Миколаєва отримали від держави 48 мільйонів 91 тисячу гривень компенсацій за пошкоджене житло.

Про це розповів голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

Комісії опрацювали 982 звернення, провели обстеження кожного об’єкта та склали чек-листи з обсягами пошкоджень.

— На сьогодні відпрацьовано 982 звернення від мешканців району, власниками пошкодженого нерухомого майна, проведення комісійне обстеження кожного обʼєкта прораховано обсяги пошкоджень, складено чек-листи. За результатами робіт 658 сімей отримали компенсацію від держави на суму 48 мільйонів 391 тисячу гривень, — розповів Олександр Цуканов.

Обстріл Миколаєва 2 серпня 

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву 2 серпня о 22:01. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.

Внаслідок ракетного удару по Корабельному району Миколаєва постраждало 7 людей, знищено сім приватних будинків, ще 125 — пошкоджені.

Також через обстріл постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій».

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».  

Так, протягом 2023 року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Станом на травень 2025 року, миколаївці вже отримали понад 116 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене від обстрілів житло. 

Читайте також статтю «МикВісті»: «Живемо під плівкою»: як на Миколаївщині діє програма компенсації за зруйноване житло».

