У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва 2 серпня, фото: Дмитро Шеремет

Внаслідок російського обстрілу Корабельного району Миколаєва 2 серпня знищено сім приватних будинків, ще 125 — пошкоджені.

Про це розповів голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, у приватних будинках пошкоджено понад 500 вікон та 85 дахів. У багатоповерхівках також постраждали вікна та балкони.

«Останній обстріл на території Корабельного району відбувся 2 серпня 2025 року. Внаслідок удару ракети повністю знищено 7 приватних будинків і пошкоджено ще 125. Загалом у них зафіксовано 564 розбитих вікна та 85 пошкоджених покрівель. Крім того, постраждали 27 багатоповерхівок — у них пошкоджено 545 вікон та 770 балконів і лоджій», — повідомив Олександр Цуканов.

Обстріл Миколаєва 2 серпня

Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.

Внаслідок ракетного удару постраждало 7 людей, зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

Також через обстріл постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій».