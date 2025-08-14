У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:35, 14 серпня, 2025
-
Внаслідок російського обстрілу Корабельного району Миколаєва 2 серпня знищено сім приватних будинків, ще 125 — пошкоджені.
Про це розповів голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».
За його словами, у приватних будинках пошкоджено понад 500 вікон та 85 дахів. У багатоповерхівках також постраждали вікна та балкони.
«Останній обстріл на території Корабельного району відбувся 2 серпня 2025 року. Внаслідок удару ракети повністю знищено 7 приватних будинків і пошкоджено ще 125. Загалом у них зафіксовано 564 розбитих вікна та 85 пошкоджених покрівель. Крім того, постраждали 27 багатоповерхівок — у них пошкоджено 545 вікон та 770 балконів і лоджій», — повідомив Олександр Цуканов.
Обстріл Миколаєва 2 серпня
Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.
Внаслідок ракетного удару постраждало 7 людей, зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.
Також через обстріл постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій».
Останні новини про: Обстріл Миколаєва
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.