Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 30.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 30.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва 2 серпня, фото: Дмитро ШереметНаслідки ракетного обстрілу Миколаєва 2 серпня, фото: Дмитро Шеремет

Внаслідок російського обстрілу Корабельного району Миколаєва 2 серпня знищено сім приватних будинків, ще 125 — пошкоджені.

Про це розповів голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, у приватних будинках пошкоджено понад 500 вікон та 85 дахів. У багатоповерхівках також постраждали вікна та балкони.

«Останній обстріл на території Корабельного району відбувся 2 серпня 2025 року. Внаслідок удару ракети повністю знищено 7 приватних будинків і пошкоджено ще 125. Загалом у них зафіксовано 564 розбитих вікна та 85 пошкоджених покрівель. Крім того, постраждали 27 багатоповерхівок — у них пошкоджено 545 вікон та 770 балконів і лоджій», — повідомив Олександр Цуканов.

Реклама

Обстріл Миколаєва 2 серпня 

Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.

Внаслідок ракетного удару постраждало 7 людей, зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

Також через обстріл постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій».

Останні новини про: Обстріл Миколаєва

У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Миколаєву: є постраждалі
Наслідки удару РФ по Миколаєву: зруйновано три будинки, 7 постраждалих
Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаєва

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій»
Наслідки удару РФ по Миколаєву: зруйновано три будинки, 7 постраждалих
У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Миколаєву: є постраждалі

Обмін полоненими між Росією та Україною: додому повернули 84 українців

Миколаїв отримає воду наприкінці серпня, — Мінрегіон про готовність водогону

5 годин тому

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay