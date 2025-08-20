Медзаклади «заробили» понад ₴240 млн на фіктивних послугах за програмою медичних гарантій

Медзаклади «заробили» на фіктивних послугах за програмою медичних гарантій. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Фальсифіковані дані про лікарів і обладнання, вигадані операції та навіть пластичні втручання за бюджетний кошт — аудитори виявили масштабні зловживання у медзакладах, що працювали за програмою медичних гарантій. На це з держбюджету витратили майже 243 мільйони гривень.

Як повідомили у Держаудитслужбі, перевірки проводились у 2023–2025 роках.

Зокрема, аудитори зафіксували типові схеми:

подання неправдивих даних про наявність лікарів і обладнання;

внесення до електронної системи охорони здоров’я фіктивної інформації про кількість та якість наданих послуг;

отримання коштів за операції й процедури, які фактично виконувались за гроші пацієнтів.

Зазначається, що одна лікарня без реабілітаційного відділення та профільних спеціалістів отримала 7,6 мільйонів гривень за «реабілітаційну допомогу». Інший заклад — 2,2 мільйони гривень за гемодіаліз, хоча не мав жодного апарата й нефролога.

Крім того, два мільйони гривень виплатили за хірургічні втручання, які пацієнти оплатили самостійно, а також оплата пластичних операцій для жінок за їх бажанням, що взагалі не передбачено програмою.

Повідомляється, що наразі медзаклади вже повернули майже 69 мільйонів гривень до бюджету. Матеріали перевірок передані до правоохоронних органів і НСЗУ.

