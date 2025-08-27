Нові податки для Uber, Glovo та Airbnb: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабмін схвалив нові податки на доходи від Uber, Glovo та інших платформ. Ілюстративне фото: Getty Images

Уряд схвалив законопроєкт про автоматичний обмін інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи. Він передбачає пільгову ставку 5% для малих продавців і стандартні 18% для інших випадків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Прийняття закону приєднає Україну до глобальної системи обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo.

Інформація про доходи користувачів-резидентів України надходитиме до податкової, як від операторів платформ, так і від іноземних податкових органів.

Відповідно до нових правил, для підзвітних продавців запроваджується пільгова ставка ПДФО 5%, якщо:

відкритий окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведені через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 мільйонів гривень станом на 1 січня 2025);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Для інших випадків діятиме стандартна ставка 18%.

Документом передбачається спрощення для невеликих продавців. Зокрема, за умови не більше трьох продажів на рік загальною сумою до двох тисяч євро дозволяється використання поточного рахунку.

Крім того, не оподатковується дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (наразі це понад 36 тисяч гривень).

Мінфін зазначає, що нові правила спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури та забезпечення міжнародної прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до держбюджету понад 85 мільйонів доларів та понад 76 мільйонів євро. Це приблизно більше 7 мільярдів гривень.