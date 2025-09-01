Миколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні. Фото ілюстративне: УНІАН

У липні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 499 гривень. На Півдні найвищий показник зафіксовали у Миколаєві — 23 646 гривень.

Про це повідомили у Держстаті.

Для порівняння: у Херсоні — 23 430 гривень, а в Одесі середня зарплата склала 21 428 гривень. Таким чином, саме Миколаїв очолив регіональний рейтинг Півдня за рівнем доходів.

Миколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні. Інфографіка: Держстат

Найвищі зарплати в цілому по Україні отримували у столиці — 40 546 гривень. Цікаво, що друге місце зайняла Луганській області — 34 553 гривень. На третьому розмістилася Дніпропетровській області — 27 413 гривень.

Найнижчі показники зафіксовані у Чернігівській (19 920 гривень), Кіровоградській (19 522 гривень) та Чернівецькій (19 202 гривень) областях.

У Держстаті пояснюють: середній рівень зарплат залежить від структури економіки регіону, кількості підприємств та їхньої галузевої спеціалізації. Крім того, на показники впливають сезонні фактори, зокрема відпускні та премії в бюджетних установах.

Особливо високий показник у Луганській області пояснюють тим, що більшість респондентів — установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває.

Нагадуємо, Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 мільярда гривень та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях.