Миколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні

Миколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні. Фото: УНІАНМиколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні. Фото ілюстративне: УНІАН

У липні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 499 гривень. На Півдні найвищий показник зафіксовали у Миколаєві — 23 646 гривень.

Про це повідомили у Держстаті.

Для порівняння: у Херсоні — 23 430 гривень, а в Одесі середня зарплата склала 21 428 гривень. Таким чином, саме Миколаїв очолив регіональний рейтинг Півдня за рівнем доходів.

Миколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні. Інфографіка: ДержстатМиколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні. Інфографіка: Держстат

Найвищі зарплати в цілому по Україні отримували у столиці — 40 546 гривень. Цікаво, що друге місце зайняла Луганській області — 34 553 гривень. На третьому розмістилася Дніпропетровській області — 27 413 гривень.

Найнижчі показники зафіксовані у Чернігівській (19 920 гривень), Кіровоградській (19 522 гривень) та Чернівецькій (19 202 гривень) областях.

У Держстаті пояснюють: середній рівень зарплат залежить від структури економіки регіону, кількості підприємств та їхньої галузевої спеціалізації. Крім того, на показники впливають сезонні фактори, зокрема відпускні та премії в бюджетних установах.

Особливо високий показник у Луганській області пояснюють тим, що більшість респондентів — установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває.

Нагадуємо, Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані про заборгованість за комунальні послуги. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 мільярда гривень та не враховує борги на тимчасово окупованих територіях. 

Останні новини про: Статистика

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні
В Україні цього року в ДТП загинули понад 1,6 тисяч людей, серед них 91 дитина
Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах
Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах
В Україні цього року в ДТП загинули понад 1,6 тисяч людей, серед них 91 дитина
На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

