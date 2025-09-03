Україна за 7 місяців отримала понад $103 млн від експорту яєць. Фото: unsplash-com

За січень–липень 2025 року Україна заробила 103,1 мільйон доларів США від експорту курячих яєць. Це у 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Державної митної служби.

Про це повідомили в асоціації «Союз птахівників України» з посиланням на дані Держмитслужби.

У липні українські виробники відправили за кордон 190,6 мільйона штук яєць на суму 17 мільйонів доларів. Порівняно з липнем 2024 року експорт зріс на 86%.

Найбільшими покупцями українських яєць упродовж семи місяців стали Хорватія (11,8%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (9,5%). Лише в липні основні обсяги продукції експортували до Іспанії — 21,5 мільйона штук, Великої Британії — 21,4 мільйона штук та Польщі — 22,7 мільйона штук.

