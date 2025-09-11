Швеція оголосила про 20-й пакет допомоги Україні на $836 мільйонів

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Архівне фото: Getty Images

У четвер, 11 вересня, уряд Швеції представив двадцятий пакет допомоги Україні на суму 836 мільйонів доларів США.

Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон у соцмережі X.

За його словами, пакет включає закупівлю 18 нових артилерійських систем Archer та додаткових боєприпасів калібру 155 мм на 327 мільйонів доларів.

Також Швеція планує інвестувати 190 мільйонів доларів у морський захист України, зокрема у мобільні берегові радари, нові допоміжні судна з озброєнням та безпілотні системи. Передані раніше Україні катери Combat Boat 90 отримають модернізовані датчики, озброєння та радари.

Крім того, Збройні сили Швеції нададуть техніку вартістю 12,7 мільйона доларів, серед якої 500 мотоциклів і обладнання для підтримки авіабаз, зокрема вантажівки та трактори. Системи протиповітряної оборони Tridon Mk 2 оснастять новими радарами та командними пунктами, а Україна отримає додаткові програмовані 40-мм боєприпаси.

З інших витрат: Швеція виділить 68 мільйонів доларів фінансової допомоги до міжнародних оборонних коаліцій.

Йонсон також повідомив про «додаткові секретні системи та проєкти», подробиці яких не розголошуються.

— Російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів на полі бою. Швеція й надалі тиснутиме на Росію, доки вона не припинить цю війну, — наголосив міністр.

Загалом уряд Швеції затвердив продовження довгострокової військової допомоги Україні — $3,6 мільярди щороку у 2026–2027 роках, а також $900 млн цивільної підтримки щороку у 2026–2028 роках.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Палата представників США ухвалила новий оборонний бюджет на 892,6 мільярдів: для України виділили $400 мільйони доларів.