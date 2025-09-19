На Миколаївщині задекларували понад ₴166 млн доходів за минулий рік

На Миколаївщині задекларували понад ₴166 млн доходів за рік. Фото: freepik.com

За результатами деклараційної кампанії 2025 року мешканці Миколаївської області подали понад 3,5 тисячі декларацій. Загалом вони задекларували понад 166 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що більш ніж у 3,5 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це повідомило Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Крім того, громадяни задекларували майже 14 мільйонів гривень військового збору, що на понад 6 мільйонів більше, ніж торік.

— Ми бачимо позитивну динаміку: зростає не лише сума задекларованих доходів, а й кількість свідомих громадян, які чесно виконують свої податкові обов’язки. Цьогорічна кампанія підтвердила підвищення рівня податкової культури, — наголосила начальниця управління ДПС у Миколаївській області Галина Боненко.

У цьому році на Миколаївщині подали декларації і 415 «мільйонерів», що на 112 осіб більше, ніж торік. Вони задекларували майже 150 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та понад 9 мільйонів гривень військового збору. Найчастіше мова йшла про доходи з-за кордону, а також прибутки від продажу рухомого й нерухомого майна.

