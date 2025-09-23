Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість: ₴830 млн до місцевих бюджетів

Одещина серед лідерів зі сплати податку на нерухомість. Ілюстративне фото: uamedtours

За вісім місяців 2025 року власники нерухомості сплатили майже 8,7 мільярда гривень податку, що на 22 % більше, ніж торік. Серед лідерів і Одеська область, яка перерахувала до місцевих бюджетів понад 830 мільйонів гривень і увійшла до топ-5 регіонів-лідерів.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Найбільші надходження також у Києві — 1,74 мільярда гривень, Київській області — 860 мільйонів гривень, Дніпропетровській — 840 мільйонів гривень.

Загалом із січня по серпень податок сплатили близько 740 тисяч платників. У 2025 році надходження формуються за об’єкти, якими громадяни володіли у 2024 році.

Податківці нагадують, що сплачувати потрібно за квартири площею понад 60 кв. м, будинки понад 120 кв. м, а також інше житло (зокрема частки), якщо його площа перевищує 180 кв. м.

Зазначається, що власники можуть самостійно розрахувати онлайн-калькулятор.

Нагадаємо, що у першому півріччі цього року Одеська область увійшла до трійки лідерів серед регіонів України за сплатою земельного податку. За цей період місцеві бюджети отримали майже 1,9 мільярда гривень.