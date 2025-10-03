Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ
- Світлана Іванченко
19:14, 03 жовтня, 2025
Упродовж січня–вересня цього року 50 компаній Миколаївської області отримали з державного бюджету відшкодування податку на додану вартість на понад 512 мільйонів гривень.
У Головному управлінні ДПС області наголошують, що таке відшкодування можливе лише за умови належного ведення податкової звітності.
«Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише у разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у першому півріччі цього року 43 підприємствам Миколаївської області відшкодували податок на додану вартість на 305,4 мільйони гривень.
