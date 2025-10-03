  • пʼятниця

    3 жовтня, 2025

  • 16.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ

Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ. Ілюстративне фото «МикВісті»Підприємцям Миколаївщини відшкодували понад пів мільярда гривень ПДВ. Ілюстративне фото «МикВісті»

Упродовж січня–вересня цього року 50 компаній Миколаївської області отримали з державного бюджету відшкодування податку на додану вартість на понад 512 мільйонів гривень.

У Головному управлінні ДПС області наголошують, що таке відшкодування можливе лише за умови належного ведення податкової звітності.

«Платник може отримати бюджетне відшкодування у законодавчо встановлені строки лише у разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі цього року 43 підприємствам Миколаївської області відшкодували податок на додану вартість на 305,4 мільйони гривень.

Останні новини про: Миколаївщина

Спортсмен із Миколаївщини виборов бронзу на чемпіонаті світу з параатлетики
Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴20 млрд
Виші Миколаєва отримали від Німеччини мікроавтобуси для студентів з інвалідністю
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Виші Миколаєва отримали від Німеччини мікроавтобуси для студентів з інвалідністю
Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴20 млрд
Спортсмен із Миколаївщини виборов бронзу на чемпіонаті світу з параатлетики

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

5 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні