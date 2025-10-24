Платники Миколаївщини сплатили понад ₴136 млн акцизного податку до місцевих бюджетів

До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴136 млн акцизного податку. Фото: «МикВісті»

Протягом дев’яти місяців цього року платники податків Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів 136,5 мільйони гривень акцизу з роздрібного продажу підакцизних товарів.

За інформацією обласного управління Державної податкової служби, це на 9,6% або на 11,9 мільйони гривень більше, ніж за відповідний період 2024 року.

У податковій нагадали, що з кожного проданого алкогольного напою 5% акцизного податку надходить до бюджету міста або об’єднаної територіальної громади. Звітним періодом для сплати акцизного податку є календарний місяць. Відповідно, платіж необхідно внести протягом 10 календарних днів після завершення строку подання декларації. Увесь зібраний акциз зараховується до бюджету тієї громади, на території якої здійснюється торгівля.

Нагадаємо, що за сім місяців цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 101 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю.