У Миколаєві підприємець заборгував за оренду комунального майна: прокуратура вимагає повернути понад ₴600 тис.

У Миколаєві підприємець заборгував за оренду комунального майна понад 600 тис. грн. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві місцевий підприємець не сплачував орендну плату за користування комунальним майном, заборгованість сягнула 655 тисяч гривень.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, до господарського суду подано позов про стягнення боргу, розірвання договору оренди та повернення майна вартістю понад один мільйон гривень.

«Підставою для звернення до суду стала систематична несплата товариством орендної плати за користування майном комунальної власності всупереч вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та умовам укладеного договору оренди», — зазначили у прокуратурі.

Наразі суд відкрив провадження у справі, і судовий розгляд триває.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській міській раді підготували проєкт рішення, який передбачає звільнення частини орендарів від сплати орендної плати за комунальні приміщення під час воєнного стану.