Клуб

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Приміщення комунального майна, які виставили на аукціон. Фото з сайту zakupivli.proПриміщення комунального майна, які виставили на аукціон. Фото з сайту zakupivli.pro

У Миколаївській міській раді підготували проект рішення, який передбачає звільнення частини орендарів від сплати орендної плати за комунальні приміщення під час воєнного стану.

Документ опублікований на сайті міськради та буде розглянутий на сесії, запланованій на 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Згідно з оновленими умовами, з 1 вересня 2022 року від орендної плати звільняються орендарі, які:

  • призвані або прийняті на військову службу після 24 лютого 2022 року — на період служби та ще три місяці після її завершення;

  • не можуть користуватися майном, якщо воно було вилучене відповідно до законодавства про передачу майна в умовах воєнного стану;

  • надали орендовані приміщення для облаштування найпростіших укриттів або для діяльності волонтерських, благодійних і громадських організацій, що допомагають військовим чи населенню;

  • не використовують приміщення через їх пошкодження внаслідок бойових дій — на період до шести місяців після дати пошкодження;

  • мають об’єкти на територіях, де ведуться або велися бойові дії, чи на тимчасово окупованих територіях — на час бойових дій або окупації та ще три місяці після їх завершення.

Для звільнення від плати орендарі мають подати до орендодавця письмове або електронне повідомлення з підтверджувальними документами.

Крім того, всім іншим орендарям (крім тих, хто сплачує символічну 1 гривню на рік) нараховуватиметься 50 % орендної плати на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування.

Нагадаємо, що у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.

Читайте також статтю «МикВісті» «Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги».

