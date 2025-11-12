Пільги зі сплати мита за рік зросли більш ніж на 40%, — Держмитслужба

Пільги зі сплати мита за рік зросли більш ніж на 40%. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА

У жовтні цього року Україна надала митних пільг на понад 29 мільярдів гривень, і майже половина цієї суми — на імпорт зброї.

Про це повідомили в Державній митній службі.

Загалом до держбюджету надійшло 67 мільярдів гривень митних платежів, а пільги становили 43% від цієї суми. Порівняно з минулим роком обсяг преференцій зріс майже на 33% на 7,2 мільярда гривень.

Найбільші категорії пільг розподілилися таким чином:

41% (12 мільярдів гривень) — імпорт товарів оборонного призначення;

23% (6,6 мільярда гривень) — підакцизні товари (переважно тютюн) для виробництва українських тютюнових виробів;

14% (4 мільярди гривень) — звільнення від мита в межах угод про вільну торгівлю;

9% (2,6 мільярда гривень) — ввезення електромобілів;

8% (2,2 мільярда гривень) — товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури;

6% (1,8 мільярда гривень) — інші пільги, передбачені законодавством.

Загалом за 10 місяців цього року Україна надала пільг на понад 253 мільярди гривень, що на 40,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (понад 180 мільярдів гривень).

Раніше повідомлялось, що Південна митниця відзвітувала про знайдені порушення на понад 5,7 мільярда гривень.