Британія виділить понад $17 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури України

Британія виділить додаткові €48,7 мільйона для Фонду підтримки енергетики України. Фото: ua.depositphotos.comБританія виділить понад $17 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури України. Фото: ua.depositphotos.com

Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів доларів США) для підтримки енергетичного сектору. Кошти спрямують на ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури, щоб повернути світло та тепло в оселі, школи й лікарні.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

—Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму, вона (Росія — ред.) посилює жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі в намаганнях президента РФ Володимира Путіна придушити опір українського народу. Однак Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, зберігаючи світло, попри все, — зазначили у британському уряді.

Крім того, Лондон планує запровадити заборону на морські перевезення російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Це рішення стане продовженням санкцій проти найбільших нафтових компаній — «Роснефть» та «Лукойл» — і має обмежити можливості Кремля фінансувати війну.

Заборону впроваджуватимуть поетапно протягом 2026 року у координації з європейськими партнерами.

Нагадаємо, Німеччина ухвалила рішення надати Україні ще 40 мільйонів євро у межах зимової допомоги, через постійні російські удари по українській інфраструктурі.

