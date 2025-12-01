Ми не готові, — Сєнкевич пояснив, чому Миколаїв не отримує «жодного євроцента» прямої допомоги від міжнародних партнерів

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич на конференції з відновлення України у Римі, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що місто не отримувало жодної прямої фінансової допомоги від міжнародних партнерів, оскільки спершу потрібно провести антикорупційні реформи.

Як він зазначив в ефірі радіо «Суспільне.Миколаїв», це його принципова позиція.

Олександр Сєнкевич розповів, що за період повномасштабної війни Миколаїв отримав від іноземних партнерів 3,6 мільярда гривень гуманітарної технічної допомоги.

— За три роки Миколаїв отримав 3,6 мільярда гривень гуманітарної технічної допомоги. Це обладнання для лікарень, для шкіл, для комунальних підприємств, транспорт, генератори, фанера для того, щоб забивати вікна, техніка для прибирання, а також різні освітні, соціальні проєкти. Жодної копійки, жодного цента, жодного євроцента Миколаїв не отримав. Це моя принципова позиція, — розповів Олександр Сєнкевич.

Водночас, за його словами, місто поки не готове брати на себе відповідальність за управління іноземними коштами.

— З самого початку війни, з 2022 року, ми не хочемо працювати з грошима наших іноземних партнерів. Ми поки що не готові. Ми хочемо провести всі можливі реформи антикорупційні, щоб якісь там помилки чи навмисні корупційні дії не вплинули на репутацію міста Миколаєва серед наших міжнародних партнерів. Тому, вони самі обирають організації, які будуть робити цю роботу, вони самі обирають підприємства, установи, які будуть реалізовувати ці проєкти та контролюють разом з нами якість виконання цих робіт, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше у коментарі «МикВісті» Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.

Днями міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підсумував десять років своєї роботи на посаді мера. В опублікованому у соцмережах дописі він назвав свої ключові досягнення і заявив, що має намір продовжувати працювати далі.

Серед зробленого мер згадав запуск тролейбусів у віддалені райони міста, запуск дюкера у мікрорайон Варварівка, оновлення медичних закладів, шкіл і садочків, а також розвиток освітлення, велоінфраструктури й оновлення комунальної техніки. При цьому він додав, що чимало з запланованого довелося поставити на паузу через війну.