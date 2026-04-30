США розпочали передачу $400 мільйонів військової допомоги Україні

Вашингтон надасть 400 мільйонів доларів військової допомоги для України, які до цього були заморожені.

Про це розповів очільник Пентагону Піт Гегсет під час виступу перед конгресменами, як повідомляє Bloomberg.

Офіційно ці гроші призначені для посилення європейської безпеки, і станом на 29 квітня 2026 процес їх передачі офіційно запустили.

Представник Пентагону Джулс Херст уточнив, що контракти на закупівлю ще не підписані, тому фінальний список зброї залежатиме від конкретних запитів української сторони.

Це частина коштів, які Конгрес заклав у бюджет ще минулого року через програму USAI, що передбачає замовлення техніки безпосередньо у американських заводів, а не передачу зі складів армії.

Наступного року планують виділити стільки ж грошей, хоча навколо цього були суперечки: сенатор Мітч Макконнелл розкритикував затримку Міноборони та звинуватив Елбриджа Колбі, який раніше хотів скасувати допомогу Україні й Балтії, але Конгрес втрутився і повернув фінансування.

