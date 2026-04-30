США розпочали передачу $400 мільйонів військової допомоги Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет, фото Anna Moneymaker Getty ImagesМіністр оборони США Піт Гегсет, фото Anna Moneymaker Getty Images

Вашингтон надасть 400 мільйонів доларів військової допомоги для України, які до цього були заморожені.

Про це розповів очільник Пентагону Піт Гегсет під час виступу перед конгресменами, як повідомляє Bloomberg.

Офіційно ці гроші призначені для посилення європейської безпеки, і станом на 29 квітня 2026 процес їх передачі офіційно запустили.

Представник Пентагону Джулс Херст уточнив, що контракти на закупівлю ще не підписані, тому фінальний список зброї залежатиме від конкретних запитів української сторони.

Це частина коштів, які Конгрес заклав у бюджет ще минулого року через програму USAI, що передбачає замовлення техніки безпосередньо у американських заводів, а не передачу зі складів армії.

Наступного року планують виділити стільки ж грошей, хоча навколо цього були суперечки: сенатор Мітч Макконнелл розкритикував затримку Міноборони та звинуватив Елбриджа Колбі, який раніше хотів скасувати допомогу Україні й Балтії, але Конгрес втрутився і повернув фінансування.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про фінансову підтримку з боку Португалії після зустрічі з португальським міністром оборони Нуну Мело.

Останні новини про: Військова допомога

Фінляндія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €98 млн
Швеція передасть Україні один з найбільших пакетів допомоги
Естонія може посилити підтримку ППО України, — Зеленський
Читайте також:
новини
Ексзаступниця мера Бугаєнко застерігає від ліквідації трьох дитсадків у Миколаєві: війна колись завершиться, а діти з'являться

Аліса Мелік-Адамян
новини
Після ліквідації садків управління коммайна Миколаєва вирішить, що робити з будівлями, — Личко

Катерина Середа
новини
Ільюк підтримує юридичну ліквідацію 3 дитсадків, але обіцяє потім не підтримувати продаж цих будівель: «Це щоб убезпечити дітей»

Аліна Квітко
новини
Бюджетна комісія Миколаєва підтримала збільшення статутного капіталу КП «Пілот» до понад ₴2 млн

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві через сильний вітер впало понад 160 дерев

Даріна Мельничук
Останні новини про: Військова допомога

Естонія може посилити підтримку ППО України, — Зеленський
Швеція передасть Україні один з найбільших пакетів допомоги
Фінляндія схвалила новий пакет оборонної допомоги Україні на €98 млн

Після ліквідації садків управління коммайна Миколаєва вирішить, що робити з будівлями, — Личко

Пошкоджена енергетика і пʼятеро поранених: наслідки атаки дронів на Миколаївщині

25 хвилин тому

Шкільний булінг на Миколаївщині: чому проблема не зникає та як на неї реагують

Альона Коханчук

Головне сьогодні