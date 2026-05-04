 У Києві затримали організатора схеми з капеланами

Ряса замість повістки: у Києві затримали шахрая, який продавав посади військових капеланів

У Києві затримали організатора схеми з капеланами, фото Національної поліції

У Києві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв військовозобовʼязаному нелегальне бронювання від мобілізації через влаштування військовим капеланом.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними поліції, чоловік мав репцтацію як «спеціаліст з нелегального бронювання». Під час зустрічі з клієнтом, чоловік запропонував оформитися капеланом у війську, щоб уникнути призову і мати право виїжджати за кордон.

Жодних знань, релігійної освіти чи досвіду від «кандидата» не вимагали. Як зазначає поліція, чоловік попросив лише паспорт, ідентифікаційний код і диплом про вищу освіту, якщо такий є.

Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі Нацполіції затримали організатора одразу після того, як він отримав гроші.

Правоохоронці вже оголосили чоловіку про підозру за фактом зловживання впливом та незаконного переправлення осіб через кордон. Тепер організатору схеми загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Луцьку викрили схему, за якою в одному з ліцеїв оформлювали фіктивних працівників, щоб вони могли отримати бронювання від мобілізації.

