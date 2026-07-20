 Податкова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн

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Головна Новини Економіка 20:16, 20 липня, 2026

Податкова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн

Податкова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн. Ілюстративне фото: Дрогобицька районна військова адміністраціяПодаткова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн. Ілюстративне фото: Дрогобицька районна військова адміністрація

Після документальної перевірки одного з агропідприємств до бюджету надійшло 23,7 мільйона гривень донарахованих податків. Податкова служба виявила низку порушень, зокрема відсутність поголів'я свиней, яке значилося в обліку, нестачу цукру та порушення під час оподаткування операцій із нерезидентом.

Про це повідомили в обласному управлінні ДПС.

Під час перевірки податківці встановили, що на підприємстві фактично не було поголів'я свиней, яке значилося в бухгалтерському обліку. Документів, які б підтверджували реалізацію чи інше законне вибуття тварин, підприємство не надало.

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Саме через це найбільшу суму донарахувань — понад 21,6 мільйона гривень ПДВ — пов'язали з операціями з вирощування свиней.

Крім того, перевірка виявила нестачу цукру, яку не відобразили у податковій звітності, а також неповну сплату податку з доходів нерезидента — контрагента з Польщі.

Зазначається, що підприємство погодилося з висновками перевірки та сплатило донараховані суми. Матеріали перевірки передали до Бюро економічної безпеки України для подальшого реагування.

У 2026 році Державна податкова служба України провела майже 100 документальних перевірок компаній, які ввозять та продають вживані автомобілі. За їх результатами податківці донарахували 1,2 мільярда гривень податків, а також майже на 1 мільярд гривень зменшили суму від'ємного значення податку на додану вартість.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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