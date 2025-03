У Миколаєві прозвучать легендарні хіти QUEEN

У п’ятницю, 21 березня, у Миколаєві відбудеться концерт «QUEEN forever».

Як повідомляють організатори, у програмі 25 найкращих хітів легендарного гурту QUEEN, серед яких We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don't Stop Me Now та багато інших.

«100% живий звук: ударні, бас, гітара, клавішні, вокал. Співаємо всі разом 25 найкращих пісень QUEEN з улюбленою групою RADIOSTARS», — зазначають організатори.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».

Анонс QUEEN forever у Миколаєві

Квитки можна придбати у квиткових касах:

в концерт-холі ЮНІСТЬ з 15:30 до 18:30

в холі готелю УКРАЇНА з 10:30 до 13:30

або за посиланням.

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся концерт до Дня закоханих «Романтичний джаз при свічках».