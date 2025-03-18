У Миколаєві прозвучать легендарні хіти QUEEN
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- Анна Гакман
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19:02, 18 березня, 2025
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У п’ятницю, 21 березня, у Миколаєві відбудеться концерт «QUEEN forever».
Як повідомляють організатори, у програмі 25 найкращих хітів легендарного гурту QUEEN, серед яких We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don't Stop Me Now та багато інших.
«100% живий звук: ударні, бас, гітара, клавішні, вокал. Співаємо всі разом 25 найкращих пісень QUEEN з улюбленою групою RADIOSTARS», — зазначають організатори.
Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».
Квитки можна придбати у квиткових касах:
- в концерт-холі ЮНІСТЬ з 15:30 до 18:30
- в холі готелю УКРАЇНА з 10:30 до 13:30
- або за посиланням.
Нагадаємо, у Миколаєві відбувся концерт до Дня закоханих «Романтичний джаз при свічках».
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