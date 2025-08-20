Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 15.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фільм про одеський санаторій «Куяльник» висунули на Оскар від Ірландії

Кадр з фільму «Санаторій». Фото: Gar O'Rourke websiteКадр з фільму «Санаторій». Фото: Gar O'Rourke website

Ірландська академія кіно й телебачення обрала претендента на премію «Оскар» 2026 року. Ним став дебютний документальний фільм Гара О’Рурка «Санаторій», який розповідає про одеський санаторій «Куяльник».

Про це повідомляє Variety.

Стрічка претендує на номінацію «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Проєкт знімали у копродукції Ірландії, Франції та України за участю студії 2332 Films, яка раніше працювала над документалкою Шона Пенна «Суперсила».

Кадр з фільму «Санаторій». Фото: Gar O'Rourke websiteКадр з фільму «Санаторій». Фото: Gar O'Rourke website

Фільм показує повсякденне життя санаторію: роботу персоналу, відпочинок гостей та турботу про їхнє здоров’я, навіть під час війни. «Куяльник» — монументальна архітектурна споруда 1970-х років, щоліта сюди приїздять відпочивальники з усієї України, щоб скористатися радянськими методами лікування та відновити сили біля солоного озера.

Світова прем’єра стрічки відбулася в березні 2025 року на фестивалі CPH:DOX у Копенгагені, українська прем’єра — у червні на Docudays UA та в серпні на фестивалі сучасної культури «ПОРУЧ».

Кадр з фільму «Санаторій». Фото: Gar O'Rourke websiteКадр з фільму «Санаторій». Фото: Gar O'Rourke website

Раніше повідомлялось, що стрічка української режисерки Катерини Горностай «Стрічка часу» увійшла до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це перший випадок за 25 років, коли український фільм змагатиметься за «Золотого ведмедя». 

Останні новини про: Одеса

Одеса перегляне перелік критичних підприємств через новий статус міста
В Одесі планують збудувати Меморіал пам’яті загиблих у війні, але коштів поки немає
Збирали інформацію для ворога та підпалювали трансформатори: на Одещині викрили агентурну групу
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Збирали інформацію для ворога та підпалювали трансформатори: на Одещині викрили агентурну групу
В Одесі планують збудувати Меморіал пам’яті загиблих у війні, але коштів поки немає
Одеса перегляне перелік критичних підприємств через новий статус міста

Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий

Світлана Іванченко

Посадовці Миколаївщини отримали 20 підозр у махінаціях на сотні мільйонів, — генпрокурор

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після завершення війни

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay