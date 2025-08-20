Фільм про одеський санаторій «Куяльник» висунули на Оскар від Ірландії

Кадр з фільму «Санаторій». Фото: Gar O'Rourke website

Ірландська академія кіно й телебачення обрала претендента на премію «Оскар» 2026 року. Ним став дебютний документальний фільм Гара О’Рурка «Санаторій», який розповідає про одеський санаторій «Куяльник».

Про це повідомляє Variety.

Стрічка претендує на номінацію «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Проєкт знімали у копродукції Ірландії, Франції та України за участю студії 2332 Films, яка раніше працювала над документалкою Шона Пенна «Суперсила».

Фільм показує повсякденне життя санаторію: роботу персоналу, відпочинок гостей та турботу про їхнє здоров’я, навіть під час війни. «Куяльник» — монументальна архітектурна споруда 1970-х років, щоліта сюди приїздять відпочивальники з усієї України, щоб скористатися радянськими методами лікування та відновити сили біля солоного озера.

Світова прем’єра стрічки відбулася в березні 2025 року на фестивалі CPH:DOX у Копенгагені, українська прем’єра — у червні на Docudays UA та в серпні на фестивалі сучасної культури «ПОРУЧ».

