Росіяни знову атакували Одесу: загинула людина, ще троє постраждали

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Росіяни вдень 16 липня вчергове вдарили по Одесі ракетою. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків російської атаки. Інформацію щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу вранці 16 липня було пошкоджено будівлю Одеського професійного коледжу морського та залізничного транспорту.