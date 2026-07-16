 Росіяни знову атакували Одесу: загинула людина, ще троє постраждали

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Головна Новини Оборона 14:49, 16 липня, 2026

Росіяни знову атакували Одесу: загинула людина, ще троє постраждали

Ілюстративне фото: slovoidilo.uaІлюстративне фото: slovoidilo.ua

Росіяни вдень 16 липня вчергове вдарили по Одесі ракетою. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків російської атаки. Інформацію щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу вранці 16 липня було пошкоджено будівлю Одеського професійного коледжу морського та залізничного транспорту.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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