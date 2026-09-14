 Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів

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Головна Новини Екологія 21:55, 14 вересня, 2026

Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів

До Дня міста у Миколаєві провели екологічну акцію: прибирали берег річки. Діти, молодь та учасники організації «Пласт Миколаїв» долучилися до прибирання. Вони очистили частину узбережжя, зокрема, від пластику та побутових відходів.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Після прибирання учасники створювали зі зібраних матеріалів вироби та арт-інсталяції. Так показали, як дати відходам друге життя, а не викинути у воду чи на березі.

«Організатори зазначають, що подібні заходи мають не лише практичне, а й освітнє значення. Учасники на власному прикладі вчаться відповідальніше ставитися до навколишнього середовища, розуміти важливість збереження водних ресурсів та знаходити креативні способи повторного використання матеріалів», — повідомили в міськраді.

Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрада
Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрада

Акція відбулася в межах міжнародного проєкту «Надання можливостей дітям для екологічної стійкості через E-STEM — ecosySTEM», який реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027.

Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрада
Юні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрадаЮні миколаївці прибрали берег та вчилися робити інсталяції з відходів. Фото: Миколаївська міськрада

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Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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