Євросоюз надав допомогу Україні у вигляді 371 автобуса для потреб школярів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською.

За її словами, Євросоюз надав 371 автобус, щоб українські діти могли безпечно добиратися до віддалених шкіл.

«Російські бомби зруйнували так багато шкіл. Але діти України повинні продовжувати навчання», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Інгульська сільська рада Баштанського району Миколаївщини отримала від міжнародних партнерів два шкільні автобуси Mersedes Sprinter 2023 року випуску.