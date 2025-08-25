Канада профінансує закупівлю зброї США для України на пів мільярда доларів

Канада виділить $500 млн доларів на закупівлю зброї для України. Фото: Facebook

Канада надасть 500 мільйонів доларів для закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це рішення було узгоджене під час переговорів із міністром оборони Канади Девідом Макгінті.

Сторони також обговорили розширення промислової співпраці та інвестиції у виробництво дронів спільно з Україною.

«Вдячний Канаді за системну підтримку, яка посилює Україну та наших захисників», — наголосив Денис Шмигаль.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вже у вересні 2025 року Україна отримає від Канади дрони, снаряди та бронетехніку на понад 1 мільярд доларів. Також Канада виділить десятки мільйонів доларів на екстрену медичну допомогу, облаштування бомбосховищ та посилення кіберзахисту в Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Слід зазначити, що американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6–8 місяців. Також Німеччина розглядає варіант передати Україні ще одну систему Patriot зі своїх арсеналів, а потім замінити її новою. Але таке рішення займе роки — через складність виробництва.

Норвегія разом з Німеччиною профінансують передачу Україні двох систем ППО Patriot. Зараз вони перебувають у Німеччині, але їх планують передати «якнайшвидше». США вже підтвердили, що замінять передані комплекси новими.