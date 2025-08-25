Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 18.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 18.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Канада профінансує закупівлю зброї США для України на пів мільярда доларів

Канада виділить $500 млн доларів на закупівлю зброї для України. Фото: FacebookКанада виділить $500 млн доларів на закупівлю зброї для України. Фото: Facebook

Канада надасть 500 мільйонів доларів для закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це рішення було узгоджене під час переговорів із міністром оборони Канади Девідом Макгінті.

Сторони також обговорили розширення промислової співпраці та інвестиції у виробництво дронів спільно з Україною.

Реклама

«Вдячний Канаді за системну підтримку, яка посилює Україну та наших захисників», — наголосив Денис Шмигаль.

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вже у вересні 2025 року Україна отримає від Канади дрони, снаряди та бронетехніку на понад 1 мільярд доларів. Також Канада виділить десятки мільйонів доларів на екстрену медичну допомогу, облаштування бомбосховищ та посилення кіберзахисту в Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Слід зазначити, що американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6–8 місяців. Також Німеччина розглядає варіант передати Україні ще одну систему Patriot зі своїх арсеналів, а потім замінити її новою. Але таке рішення займе роки — через складність виробництва.

Норвегія разом з Німеччиною профінансують передачу Україні двох систем ППО Patriot. Зараз вони перебувають у Німеччині, але їх планують передати «якнайшвидше». США вже підтвердили, що замінять передані комплекси новими.

Останні новини про: Війна в Україні

Німеччина надаватиме Україні €9 млрд щорічно
Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва
Зеленський розраховує на $1 млрд щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський розраховує на $1 млрд щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США
Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва
Німеччина надаватиме Україні €9 млрд щорічно

У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника

За пів року Миколаївські водії накопичили понад 15 тисяч боргів за порушення ПДР

5 годин тому

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay