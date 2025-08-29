Вже 50 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

90 покрівель та 750 вікон: в мерії Миколаєва відзвітували про ліквідацію наслідків атак РФ

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС

У Миколаєві тривають аварійно-відновлювальні роботи після російської атаки вночі 2 серпня. Станом на сьогодні вже відремонтували близько 90 покрівель та замінили понад 750 вікон у житлових будинках.

Радник міського голови Олександр Герасименя відзвітував, що ще зранку 3 серпня мешканцям постраждалих будівель почали видавати матеріали для першочергового ремонту — OSB-плити, шифер, брезент, деревину для покрівель.

У Миколаєві відновлюють будинки після обстрілу РФ 2 серпня 2025 року. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновлюють будинки після обстрілу РФ 2 серпня 2025 року. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відновлюють будинки після обстрілу РФ 2 серпня 2025 року. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновлюють будинки після обстрілу РФ 2 серпня 2025 року. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відновлюють будинки після обстрілу РФ 2 серпня 2025 року. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відновлюють будинки після обстрілу РФ 2 серпня 2025 року. Фото: Миколаївська міська рада

— Матеріали надали з матеріального резерву міста. Допомагали також волонтерські організації, — розповів Олександр Герасименя.

Наразі роботи продовжуються. Спільно з гуманітарною організацією «Карітас України» планується провести капітальний ремонт 15 дахів, які наразі накриті брезентом для тимчасового захисту від опадів. Також очікують технічний висновок щодо трьох приватних будинків, зруйнованих внаслідок атаки, аби ухвалити рішення про їх демонтаж.

Обстріл Миколаєва 2 серпня 

Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.

Внаслідок ракетного удару постраждало 7 людей, зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

