ЄС спрямує €16 мільйонів на створення Спеціального трибуналу та підтримку жертв воєнних злочинів
- Ірина Олехнович
22:13, 13 жовтня, 2025
Європейський Союз планує виділити 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу, а ще 6 мільйонів — на допомогу депортованим українським дітям та жертвам сексуального насильства.
Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє «Укрінформ».
— Що стосується відповідальності, я сьогодні можу оголосити про перші 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, — зазначила вона.
Також Кая Каллас наголосила, що ЄС і надалі притримується позиції, що російські топпосадовці мають понести відповідальність за розв’язання війни проти України.
— Не було б жодних воєнних злочинів, жодних звірств, якби не було злочину агресії, — додала дипломатка ЄС.
Вона підкреслила, що жоден злочин не має залишитися безкарним, і назвала примусову депортацію українських дітей та випадки зґвалтувань «одними з найпохмуріших розділів російської війни».
— Сьогодні ми виділяємо ще 6 мільйонів євро на підтримку догляду за дітьми, яких депортувала Росія, та жертвами сексуального насильства. Це може допомогти забезпечити необхідну допомогу жертвам цих злочинів, — підсумувала Кая Каллас.
Нагадаємо, раніше Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз готується виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.
