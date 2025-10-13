  • понеділок

ЄС спрямує €16 мільйонів на створення Спеціального трибуналу та підтримку жертв воєнних злочинів

Кая Каллас. Фото: John ThysКая Каллас. Фото: John Thys

Європейський Союз планує виділити 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу, а ще 6 мільйонів — на допомогу депортованим українським дітям та жертвам сексуального насильства.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє «Укрінформ».

— Що стосується відповідальності, я сьогодні можу оголосити про перші 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, — зазначила вона.

Також Кая Каллас наголосила, що ЄС і надалі притримується позиції, що російські топпосадовці мають понести відповідальність за розв’язання війни проти України.

— Не було б жодних воєнних злочинів, жодних звірств, якби не було злочину агресії, — додала дипломатка ЄС.

Вона підкреслила, що жоден злочин не має залишитися безкарним, і назвала примусову депортацію українських дітей та випадки зґвалтувань «одними з найпохмуріших розділів російської війни».

— Сьогодні ми виділяємо ще 6 мільйонів євро на підтримку догляду за дітьми, яких депортувала Росія, та жертвами сексуального насильства. Це може допомогти забезпечити необхідну допомогу жертвам цих злочинів, — підсумувала Кая Каллас.

Нагадаємо, раніше Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз готується виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи
Палили залізниці та намагалися підірвати колії: на Одещині СБУ затримала вже вісьмох підозрюваних у диверсіях
Українські дрони уразили понад 10 тисяч цілей за 12 днів жовтні, — Мадяр
Українські дрони уразили понад 10 тисяч цілей за 12 днів жовтні, — Мадяр
Палили залізниці та намагалися підірвати колії: на Одещині СБУ затримала вже вісьмох підозрюваних у диверсіях
Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

