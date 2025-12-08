Італія виділить €30 млн на будівництво нового корпусу дитячої лікарні в Одесі
Уряд Італії виділить 30 мільйонів євро на будівництво нового корпусу Одеської обласної дитячої лікарні.
Відповідну угоду підписали віце-прем’єр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба та посол Італії в Україні Карло Формоза.
Зазначається, що після завершення будівництва понад 260 дітей зможуть одночасно отримувати стаціонарну допомогу.
Олексій Кулеба нагадав, що з 2023 року Італія взяла на себе патронат над відбудовою Одеси.
— Ця Угода є одним із компонентів співпраці з Італією. У 2023 році Італія взяла на себе патронат над відбудовою Одеси. Спільно розвиваємо й проєкти у кіберзахисті, цифрових рішеннях, залізничних та авіаційних ініціатив. Цінуємо цю підтримку та партнерство, — розповів Олексій Кулеба.
Він зазначив, що окрім цього, Італія інвестує шість мільйонів євро у модернізацію зрошувальних систем Одещини та підтримує українські енергетичні проєкти.
Нагадаємо, що під час конференції URC 2025 у Римі були підписані додаткові грантові угоди на 35,5 мільйони євро для реставрації шести пам’яток архітектури в Одесі. Також Італія разом із ЮНЕСКО долучилася до відновлення Спасо-Преображенського собору, надавши 500 тисяч євро.
