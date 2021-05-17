В Николаевской области злоумышленник угнал у своего приятеля автомобиль, съехал на нем на обочину и перевернулся.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС.

Вчера, 16 мая, в 13:30 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на улице Победы в селе Привольное Баштанского района. На вызов прибыл дежурный караул 7 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области на специальном аварийно-спасательном автомобиле САРМ-Л.

Выяснилось, что во время движения легковой автомобиль Subaru Forester съехал на обочину и перевернулся на бок. Спасатели освободили пострадавшего водителя искореженного транспортного средства и передали прибывшим на место происшествия медикам. Каретой скорой помощи мужчину госпитализировали в Баштанскую многопрофильную больницу.

По информации полиции, 16 мая 42-летний житель села Привольное сообщил о том, его автомобиль Subaru Forester угнали.

Согласно его рассказу, примерно в 13:00 вместе с односельчанином они поехали в магазин на машине заявителя. Когда потерпевший пошел за покупками, 56-летний злоумышленник угнал его авто. Проехав несколько метров, он не справился с управлением, наехал на забор и перевернулся.

Следователи Баштанского районного отдела полиции начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкции статей предусматривают до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, утром 16 мая возле авто-гаражного кооператива в Южноукраинске машина Toyota-Yaris въехала в мотоцикл Yamaha. Спасатели были вынуждены доставать водителя, затиснутого частями транспорта.