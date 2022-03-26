— Взяли <…> трех мужчин из села Змиевка Бериславского района, которые передвигались белому Форду Бусику, их женщины звонили многократно на телефоны и через несколько часов неизвестные взяли трубку и сказали, что ваши мужчины в плену в каком-то русском штабе. Также забрали сына одного из мужчин и его товарища, отправившихся на поиски, это произошло на отрезке трассы между селом Червоный Маяк и Змиевка».

21.03.2022 к нам домой зашли <…>, предварительно начав ломать двери. До этого они заходили в другие подъезды и искали моего мужа там. Когда они пришли мой муж спрятался, и они допрашивали меня с ребенком, потом дозвонились мужу и сказали идти домой. Он пришел на него одели наручники и шапку на глаза и увезли в неизвестном направлении. Муж состоит в минуципальной варте. Их было 5 человек и 2 возле подъезда».

Утром позвонила по телефону мать курсанта и проинформировала, что курсант не вернулся с митинга».

Из съемной квартиры <…> забрали наших детей с мешками на головах. Возле дома стояли два джипа, микроавтобус и урал <…>».

Мы шли с сыном за покупками, на блокпосту <…> что-то не понравилось в телефоне сына, они его забрали и сказали, что он позже со мной свяжется, но так никто и не связался на сей момент».

Около 10 утра 16.03.2022 в дом <…>. После проверки тату (их не было) и телефона (телефон несколько раз блокировался автоматически во время проверки, это очень не нравилось проверяющим) Максима забрали <…>. По информации от соседей, по дороге его избили и вместе с еще одним мужчиной вывезли в неизвестном направлении. Вывезли, но куда именно выяснить невозможно, — это лишь одни из множества сообщений об открытых похищениях.