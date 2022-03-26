Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Российская армия, оккупировавшая Херсон, сделала из здания СИЗО по улице Теплоэнергетиков, 3 тайную тюрьму, куда свозят похищенных по всему региону людей.
Об этом информирует «Новая газета», ссылаясь на свидетельства херсонцев, которые туда попадают.
В данный момент в заложниках у россиян находятся двое иностранных граждан.
— Гражданин Испании и Норвегии. Гражданин Норвегии, со слов других «заключенных», болен и находится при смерти, — уточняет спецкор «Новой».
За месяц войны в Херсонский городской совет сообщили о пропаже 44 человек, которых россияне хватали на улицах или забирали из собственных квартир.
В первую очередь, оккупанты нацелились на сотрудников СБУ, ветеранов АТО, журналистов, волонтеров и проукраински настроенных граждан.
Журналистка Елена Костюченко приводит тексты некоторых объявлений родственников пропавших, которые в отчаянии ищут близких людей.
— Взяли <…> трех мужчин из села Змиевка Бериславского района, которые передвигались белому Форду Бусику, их женщины звонили многократно на телефоны и через несколько часов неизвестные взяли трубку и сказали, что ваши мужчины в плену в каком-то русском штабе. Также забрали сына одного из мужчин и его товарища, отправившихся на поиски, это произошло на отрезке трассы между селом Червоный Маяк и Змиевка».
21.03.2022 к нам домой зашли <…>, предварительно начав ломать двери. До этого они заходили в другие подъезды и искали моего мужа там. Когда они пришли мой муж спрятался, и они допрашивали меня с ребенком, потом дозвонились мужу и сказали идти домой. Он пришел на него одели наручники и шапку на глаза и увезли в неизвестном направлении. Муж состоит в минуципальной варте. Их было 5 человек и 2 возле подъезда».
Утром позвонила по телефону мать курсанта и проинформировала, что курсант не вернулся с митинга».
Из съемной квартиры <…> забрали наших детей с мешками на головах. Возле дома стояли два джипа, микроавтобус и урал <…>».
Мы шли с сыном за покупками, на блокпосту <…> что-то не понравилось в телефоне сына, они его забрали и сказали, что он позже со мной свяжется, но так никто и не связался на сей момент».
Около 10 утра 16.03.2022 в дом <…>. После проверки тату (их не было) и телефона (телефон несколько раз блокировался автоматически во время проверки, это очень не нравилось проверяющим) Максима забрали <…>. По информации от соседей, по дороге его избили и вместе с еще одним мужчиной вывезли в неизвестном направлении. Вывезли, но куда именно выяснить невозможно, — это лишь одни из множества сообщений об открытых похищениях.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Российская армия, оккупировавшая Херсон, сделала из здания СИЗО по улице Теплоэнергетиков, 3 тайную тюрьму, куда свозят похищенных по всему региону людей.
Об этом информирует «Новая газета», ссылаясь на свидетельства херсонцев, которые туда попадают.
В данный момент в заложниках у россиян находятся двое иностранных граждан.
— Гражданин Испании и Норвегии. Гражданин Норвегии, со слов других «заключенных», болен и находится при смерти, — уточняет спецкор «Новой».
За месяц войны в Херсонский городской совет сообщили о пропаже 44 человек, которых россияне хватали на улицах или забирали из собственных квартир.
В первую очередь, оккупанты нацелились на сотрудников СБУ, ветеранов АТО, журналистов, волонтеров и проукраински настроенных граждан.
Журналистка Елена Костюченко приводит тексты некоторых объявлений родственников пропавших, которые в отчаянии ищут близких людей.
— Взяли <…> трех мужчин из села Змиевка Бериславского района, которые передвигались белому Форду Бусику, их женщины звонили многократно на телефоны и через несколько часов неизвестные взяли трубку и сказали, что ваши мужчины в плену в каком-то русском штабе. Также забрали сына одного из мужчин и его товарища, отправившихся на поиски, это произошло на отрезке трассы между селом Червоный Маяк и Змиевка».
21.03.2022 к нам домой зашли <…>, предварительно начав ломать двери. До этого они заходили в другие подъезды и искали моего мужа там. Когда они пришли мой муж спрятался, и они допрашивали меня с ребенком, потом дозвонились мужу и сказали идти домой. Он пришел на него одели наручники и шапку на глаза и увезли в неизвестном направлении. Муж состоит в минуципальной варте. Их было 5 человек и 2 возле подъезда».
Утром позвонила по телефону мать курсанта и проинформировала, что курсант не вернулся с митинга».
Из съемной квартиры <…> забрали наших детей с мешками на головах. Возле дома стояли два джипа, микроавтобус и урал <…>».
Мы шли с сыном за покупками, на блокпосту <…> что-то не понравилось в телефоне сына, они его забрали и сказали, что он позже со мной свяжется, но так никто и не связался на сей момент».
Около 10 утра 16.03.2022 в дом <…>. После проверки тату (их не было) и телефона (телефон несколько раз блокировался автоматически во время проверки, это очень не нравилось проверяющим) Максима забрали <…>. По информации от соседей, по дороге его избили и вместе с еще одним мужчиной вывезли в неизвестном направлении. Вывезли, но куда именно выяснить невозможно, — это лишь одни из множества сообщений об открытых похищениях.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.