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После сокрушительных поражений россиян и контрнаступления ВСУ в очередной раз заменено командование западной группировки Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
— После серии поражений от украинских сил обороны, в очередной раз заменено командование западной группировки ВС РФ. Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских сил обороны. С целью восстановления «устойчивости управления» группировки, его возглавит командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав УВ «Центр» переместился из Луганска в командный пункт западной группировки, говорится в сообщении.
В ГУР сообщили, что кадровое решение о дальнейшем прохождении службы бывшим руководителем западной группировки генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении.
Он был назначен на должность командующего западным ПО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого.
Напомним, во время освобождения временно оккупированных территорий Харьковской области ВСУ захватили в качестве трофея российские беспилотники «Орлан-10» и сопутствующее оборудование.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.
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После сокрушительных поражений россиян и контрнаступления ВСУ в очередной раз заменено командование западной группировки Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
— После серии поражений от украинских сил обороны, в очередной раз заменено командование западной группировки ВС РФ. Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских сил обороны. С целью восстановления «устойчивости управления» группировки, его возглавит командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав УВ «Центр» переместился из Луганска в командный пункт западной группировки, говорится в сообщении.
В ГУР сообщили, что кадровое решение о дальнейшем прохождении службы бывшим руководителем западной группировки генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении.
Он был назначен на должность командующего западным ПО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого.
Напомним, во время освобождения временно оккупированных территорий Харьковской области ВСУ захватили в качестве трофея российские беспилотники «Орлан-10» и сопутствующее оборудование.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.