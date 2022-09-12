После сокрушительных поражений россиян и контрнаступления ВСУ в очередной раз заменено командование западной группировки Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

— После серии поражений от украинских сил обороны, в очередной раз заменено командование западной группировки ВС РФ. Руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования. Причина такого решения – сокрушительные поражения, полученные в результате наступления украинских сил обороны. С целью восстановления «устойчивости управления» группировки, его возглавит командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом. В настоящее время оперативный состав УВ «Центр» переместился из Луганска в командный пункт западной группировки, говорится в сообщении.

В ГУР сообщили, что кадровое решение о дальнейшем прохождении службы бывшим руководителем западной группировки генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении.

Он был назначен на должность командующего западным ПО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого.

Напомним, во время освобождения временно оккупированных территорий Харьковской области ВСУ захватили в качестве трофея российские беспилотники «Орлан-10» и сопутствующее оборудование.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.