Российские войска ночью 19 сентября снова обстреляли Днепропетровскую область.

Враг выпустил более 40 снарядов по Никопольской и Марганецкой громадах, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В городе Никополь и его окрестностях в результате обстрела повреждены десяток домов, несколько хозяйственных построек, водопровод и линия электропередач.

Тем временем в Марганецкой громаде из-за вражеских ударов без света осталось более 2500 семей. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения.

Напомним, что россияне ночью 19 сентября ударили по Николаеву. Одна ракета попала во двор частного дома.

Также в эту ночь российские войска ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Утром враг еще раз нанес удар по городу.