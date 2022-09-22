Утром 22 сентября российские войска еще раз коварно обстреляли гражданские объекты Николаевщины. Из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий возник пожар помещения и склада продуктового магазина и помещения отделения «Новой почты» в селе Калиновка Воскресенской громады Николаевского района.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
К месту был направлен дежурный караул 16 государственной пожарно-спасательной части. И уже в течение часа пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.
Пострадавших и травмированных нет. Профессиональными действиями пожарных спасен смежный двухкомнатный жилой дом.
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
Также, по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.
Утром 22 сентября российские войска еще раз коварно обстреляли гражданские объекты Николаевщины. Из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий возник пожар помещения и склада продуктового магазина и помещения отделения «Новой почты» в селе Калиновка Воскресенской громады Николаевского района.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
К месту был направлен дежурный караул 16 государственной пожарно-спасательной части. И уже в течение часа пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.
Пострадавших и травмированных нет. Профессиональными действиями пожарных спасен смежный двухкомнатный жилой дом.
Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.
Также, по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.
Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.