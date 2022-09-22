Утром 22 сентября российские войска еще раз коварно обстреляли гражданские объекты Николаевщины. Из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий возник пожар помещения и склада продуктового магазина и помещения отделения «Новой почты» в селе Калиновка Воскресенской громады Николаевского района.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

К месту был направлен дежурный караул 16 государственной пожарно-спасательной части. И уже в течение часа пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.

Пострадавших и травмированных нет. Профессиональными действиями пожарных спасен смежный двухкомнатный жилой дом.

Напомним, что по центру Николаева ночью попали 9 российских ракет. Снаряды прилетели и в центр города, в частности на территорию Николаевского академического художественного драматического театра, только недавно лишившегося слова «русский» в своем названии.

Также, по информации ГСЧС, враг нанес удары по Очакову. Из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира.

Также в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.