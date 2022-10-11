В Кривом Роге подняли на поверхность всех 854 шахтеров, которые из-за вражеских обстрелов 10 октября остались под землей в обесточенных шахтах.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, идет ликвидация последствий вчерашнего ракетного удара. В 4:40 удалось возобновить электроснабжение в районе 17 квартала. Без электроснабжения остается 4319 абонентов района «старого «СевГОКа», работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Водоснабжение обеспечено на 100%.

Как отметил Александр Вилкул, к 2 часам ночи завершилась спасательная операция по подъему шахтеров. Все работники подняты на поверхность.

Как сообщалось, после массированного ракетного удара по Украине были обесточены четыре шахты — под землей оказались 854 человека.

Напомним, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.