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В Кривом Роге подняли на поверхность всех 854 шахтеров, которые из-за вражеских обстрелов 10 октября остались под землей в обесточенных шахтах.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, идет ликвидация последствий вчерашнего ракетного удара. В 4:40 удалось возобновить электроснабжение в районе 17 квартала. Без электроснабжения остается 4319 абонентов района «старого «СевГОКа», работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Водоснабжение обеспечено на 100%.
Как отметил Александр Вилкул, к 2 часам ночи завершилась спасательная операция по подъему шахтеров. Все работники подняты на поверхность.
Как сообщалось, после массированного ракетного удара по Украине были обесточены четыре шахты — под землей оказались 854 человека.
Напомним, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
В Кривом Роге подняли на поверхность всех 854 шахтеров, которые из-за вражеских обстрелов 10 октября остались под землей в обесточенных шахтах.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, идет ликвидация последствий вчерашнего ракетного удара. В 4:40 удалось возобновить электроснабжение в районе 17 квартала. Без электроснабжения остается 4319 абонентов района «старого «СевГОКа», работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Водоснабжение обеспечено на 100%.
Как отметил Александр Вилкул, к 2 часам ночи завершилась спасательная операция по подъему шахтеров. Все работники подняты на поверхность.
Как сообщалось, после массированного ракетного удара по Украине были обесточены четыре шахты — под землей оказались 854 человека.
Напомним, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.