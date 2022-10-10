После массированного ракетного удара по Украине были обесточены четыре шахты — под землей оказались 854 человека.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
— В Днепропетровской области было обесточено 4 шахты. Там находились 854 горняка. Сейчас там остается 118 человек. Продолжается плановый подъем их на поверхность. С ними все будет хорошо, – заявил Денис Монастырский.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.
После массированного ракетного удара по Украине были обесточены четыре шахты — под землей оказались 854 человека.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
— В Днепропетровской области было обесточено 4 шахты. Там находились 854 горняка. Сейчас там остается 118 человек. Продолжается плановый подъем их на поверхность. С ними все будет хорошо, – заявил Денис Монастырский.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
В Кабмине предполагают, что пострадавшую от ударов энергетическую инфраструктуру восстановят сегодня-завтра.
Временно ограниченная поставка электроэнергии в формате «веерных» отключений может занять до нескольких дней, пока энергосистема не будет полностью восстановлена.